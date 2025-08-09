WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg tritt am Abend auf der Stelle

So entwickelt sich WK Kellogg

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von WK Kellogg. Die WK Kellogg-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 23,01 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 23,01 USD zeigte sich die WK Kellogg-Aktie im New York-Handel um 20:03 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die WK Kellogg-Aktie bei 23,02 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,97 USD. Bei 22,97 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 36.978 WK Kellogg-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,56 USD. Dieser Kurs wurde am 18.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 14,80 USD. Mit Abgaben von 35,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten WK Kellogg-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,640 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,650 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WK Kellogg am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte WK Kellogg ebenfalls ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. WK Kellogg hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 613,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 700,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte WK Kellogg am 05.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 USD je WK Kellogg-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

