DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,98 -1,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1605 -0,4%Öl67,53 +0,7%Gold3.338 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Google, Apple, Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
So entwickelt sich WK Kellogg

WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg tritt am Abend auf der Stelle

21.08.25 20:24 Uhr
WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg tritt am Abend auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von WK Kellogg. Die WK Kellogg-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 23,01 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WK Kellogg Co Registered Shs When Issued
19,54 EUR 0,04 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 23,01 USD zeigte sich die WK Kellogg-Aktie im New York-Handel um 20:03 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die WK Kellogg-Aktie bei 23,02 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,97 USD. Bei 22,97 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 36.978 WK Kellogg-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,56 USD. Dieser Kurs wurde am 18.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 14,80 USD. Mit Abgaben von 35,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten WK Kellogg-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,640 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,650 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WK Kellogg am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte WK Kellogg ebenfalls ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. WK Kellogg hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 613,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 700,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte WK Kellogg am 05.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 USD je WK Kellogg-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WK Kellogg-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

In eigener Sache

Übrigens: WK Kellogg und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf WK Kellogg

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WK Kellogg

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu WK Kellogg Co Registered Shs When Issued

DatumMeistgelesen
Wer­bung