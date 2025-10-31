DAX23.967 -0,6%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,16 +1,1%Nas23.864 +1,2%Bitcoin95.821 +2,5%Euro1,1530 -0,3%Öl65,16 +0,7%Gold4.012 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Apple 865985 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street im Plus -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
KI-Megaprojekt in Südkorea: NVIDIA, Samsung und Hyundai setzen neuen Maßstab für intelligente Fertigung und Mobilität - Aktien in Grün KI-Megaprojekt in Südkorea: NVIDIA, Samsung und Hyundai setzen neuen Maßstab für intelligente Fertigung und Mobilität - Aktien in Grün
S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. November (46. KW)

31.10.25 15:19 Uhr

===

M O N T A G, 10. November 2025

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q

Wer­bung

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analystenkonferenz)

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November

D I E N S T A G, 11. November 2025

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 3Q (09:00 PK)

Wer­bung

*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q

*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q (11:30 Analystenkonferenz)

*** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten November

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q

*** 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q

Wer­bung

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 9 Monate

*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 19:00 US/Advanced Micro Devices Inc, Analystentag

- US/Feiertag US-Anleihehandel

M I T T W O C H, 12. November 2025

*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 3Q

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK)

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q

*** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 3Q

18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 9 Monate

*** - US/Chevron Corp, Investorentag

*** - DE/Konjunkturprognose des Sachverständigenrat zur Begutachtung der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2025/26

*** - BE/Treffen der Eurogruppe

*** - AT/Opec-Monatsbericht

D O N N E R S T A G, 13. November 2025

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis und Kapitalmarkttag 4Q (08:30 BI-PK)

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (16:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q

*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 9 Monate (08:00 PK)

07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 PK)

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 3Q

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q

*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 08:00 GB/BIP Monat September

*** 08:00 GB/Industrieproduktion September

*** 08:00 GB/Handelsbilanz September

*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz)

*** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 3Q

*** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate

*** 11:00 EU/Industrieproduktion September

*** 13:00 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q

14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Realeinkommen Oktober

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen EIA Vorwoche

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

18:10 DE/Patrizia SE, 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz)

- DE/Formycon AG, Ergebnis 9 Monate

- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Ergebnis 3Q

- BE/Ecofin-Treffen

F R E I T A G, 14. November 2025

*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober

*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober

*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (11:00 PK; 14:45 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:30 BI-PK)

*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H

(09:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

*** 11:00 EU/Handelsbilanz September

*** 13:00 NL/ASML Holding NV, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober

*** 16:00 US/Lagerbestände September

*** - EU/EU-Kommission, Herbstprognose

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 10:19 ET (14:19 GMT)