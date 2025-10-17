DAX23.911 -1,5%Est505.622 -0,5%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,33 -4,0%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.174 -2,4%Euro1,1683 -0,1%Öl61,10 +0,1%Gold4.312 -0,3%
WOCHENVORSCHAU/27. Oktober bis 2. November (44. KW)

17.10.25 15:08 Uhr

===

M O N T A G, 27. Oktober 2025

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage August

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September

*** 10:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Keynote zu "Board of the Future

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September

*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q

D I E N S T A G, 28. Oktober 2025

*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September

*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q

*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 3Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GfK-Konsumklima November

*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum

*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 3Q

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zu 3Q-Ergebnis

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q

23:59 DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

- DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

- MY/Asean-Gipfel (seit Montag)

M I T T W O C H, 29. Oktober 2025

*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 3Q

*** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz)

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q

*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (08:30 Analystenkonferenz; 10:00 PK)

*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

(15:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q

*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q

09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q

*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für

Wirtschaftsforschung Oktober

*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 11:00 BE/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q

*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 9 Monate

*** 19:00 US/Fed, FOMC-Zinsentscheidung und Prognosen

*** 19:30 US/Fed-Chairman Powell, Pressekonferenz

*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q

*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q

- DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV),

Pressekonferenz Weltspartag

*** - DE/Versicherungsaufsicht der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Jahreskonferenz

- US/Aussetzung der Einfuhrzölle auf mexikanische Waren endet

D O N N E R S T A G, 30. Oktober 2025

*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 3Q

*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q

*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q

*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q

07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 3Q

07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate

(14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 9 Monate

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q

*** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz und Absatzzahlen 3Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 9 Monate

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q

08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Erwerbstätigkeit September

*** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q

*** 09:00 AT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober

*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September

*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober

*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 13:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

15:00 US/Alcoa Inc, Investorentag mit Strategie Update

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate

*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

- CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 3Q

F R E I T A G, 31. Oktober 2025

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Oktober

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (CFLP) Oktober

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitenden Gewerbe (CFLP) Oktober

*** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q

*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter Großunternehmen

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q

12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q

*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q

*** 13:30 CA/BIP 3Q

*** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q

*** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober

- SE/Börsenhandel in Schweden verkürzt

S O N N T A G, 2. November 2025

- US/Beginn der Winterzeit

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 09:09 ET (13:09 GMT)