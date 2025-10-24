WOCHENVORSCHAU/27. Oktober bis 2. November (44. KW)
M O N T A G, 27. Oktober 2025
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage August
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September
*** 10:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Keynote zu "Board of the Future
*** 12:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum,
Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige
Bundesanleihen, Euribor
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD,
GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY,
EUR/CNY, USD/CNY
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q
D I E N S T A G, 28. Oktober 2025
*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September
07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q
07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q
*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 3Q
07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator November
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 3Q
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum
*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 3Q
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit
Oktober 2030 im Volumen von 4 Mrd EUR
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q
12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders
13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zu 3Q-Ergebnis
*** 14:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober
21:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q
21:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q
*** 21:05 US/Visa Inc, Jahresergebnis
- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer
- MY/Asean Gipfel (seit Montag)
- DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate
- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung
M I T T W O C H, 29. Oktober 2025
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 3Q
*** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz)
06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (08:30 Analystenkonferenz; 10:00 PK)
*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 9 Monate (8:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 3Q
07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q
(15:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut
für Wirtschaftsforschung Oktober
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q
*** 11:00 BE/BIP 3Q (1. Veröffentlichung)
11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit
August 2035 im Volumen von 4,5 Mrd EUR
*** 11:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q
11:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q
12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q
*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 9 Monate
*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung
*** 19:00 US/Fed, FOMC-Zinsentscheidung und Prognosen
*** 19:30 US/Fed-Chairman Powell, Pressekonferenz
*** 21:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 3Q
21:00 US/Starbucks Corp, Jahresergebnis
*** 21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q
*** 21:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q
21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q
- US/Aussetzung der Einfuhrzölle auf mexikanische Waren endet
- DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV),
Pressekonferenz Weltspartag
*** - DE/Versicherungsaufsicht der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Jahreskonferenz
D O N N E R S T A G, 30. Oktober 2025
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 3Q
*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 3Q
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q
07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q
07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 3Q
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q
07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 9 Monate
07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 9 Monate (09:00 Analysten-
und Pressekonferenz)
*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate
(14:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)
08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 9 Monate
08:00 DE/Erwerbstätigkeit September
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q
*** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz und Absatzzahlen 3Q
08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q
08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q
08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q
*** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q
*** 09:00 AT/Wifo, BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg (vorläufig)
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern (vorläufig)
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg (vorläufig)
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen (vorläufig)
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen (vorläufig)
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen (vorläufig)
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober
*** 11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 12:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
*** 17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate
18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate
*** 21:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q
*** 21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q
*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
- CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 3Q
F R E I T A G, 31. Oktober 2025
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Oktober
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
(CFLP/nationale Statistikbehörde) Oktober
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/staatliche Statistikbehörde) Oktober
*** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter Großunternehmen
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
*** 11:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q
*** 11:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q
12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/Arbeitskostenindex 3Q
*** 12:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September
*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:30 CA/BIP 3Q
*** 13:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober
- SE/Börsenhandel in Schweden verkürzt
S A M S T A G, 1. November 2025
- US/Beginn der Winterzeit
