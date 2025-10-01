WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. Oktober2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 15. Oktober 2025

DONNERSTAG, DEN 2. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Q3-Neugeschäftsmeldung

09:00 DEU: BASF, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 9/25

08:45 FRA: Haushaltssaldo bis 8/25

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/25

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bafa-«Energietag»: Expertinnen und Experten zu aktuellen Entwicklungen der Energie- und Wärmewende u.a. mit der Präsidentin des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Mandy Pastohr, und Prof. Karsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

FREITAG, DEN 3. OKTOBER

TERMINE KONJUNKTUR

01;30 JPN: Arbeitslosenquote 8/25

02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Industrieproduktion 8/25

09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25

09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25

09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/25

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/25

14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 9/25

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 9/25

MONTAG, DEN 6. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25

DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real

TERMINE KONJUNKTUR

10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25

10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit

DIENSTAG, DEN 7. OKTOBER

TERINE UNTERNEHMEN:

08:00 GBR: Imperial, Trading Statement 2024/2025

15:30 USA: Dell, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/25

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/25

14:30 USA: Handelsbilanz 8/25

21:00 USA: Konsumentenkredit 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pressegespräch Goldman Sachs: Aktuelle konjunkturelle Lage und makroökonomischer Ausblick für Europa und Deutschland mit Jari Stehn, europäischer Chefvolkswirt von Goldman Sachs, und Niklas Garnadt, Volkswirt für Deutschland von Goldman Sachs

16:30 DEU: «Tagesspiegel Data Debate» mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und Markus Haas, CEO von O2 Telefónica, zu künftigen Investitionen

Thematisch soll es bei der Diskussion um zukünftige Investitionen in die digitale Infrastruktur gehen.

MITTWOCH, DEN 8. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUS: OMV, Trading Update Q3

10:00 DEU: Aurubis, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 8/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

DEU: Eröffnung der Kunststoffmesse «K» (bis 15.10.)

DEU:8. Internationale Konferenz zu Maritimen Autonomen Wasserfahrzeugen (bis 09.10.)

DONNERSTAG, DEN 9. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

12:30 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen

22:00 USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen

USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Handelsbilanz 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25

EUR: Treffen der Euro-Gruppe

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Jahrestagung des Markenverbandes - Tag der Markenwirtschaft 2025

FREITAG, DEN 10. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07.00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen

11:00 DEU: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25

11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook

USA: Blackrock, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 8/25

16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung)

SONSTIGE TERMINE

GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben.

MONTAG, DEN 13. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN:

USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.)

CHN: Handelsbilanz 9/25

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Vorstellung des Bundesverbands Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und der Initiative Wärmewende-Allianz

11:45 SWE: Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften

DEU: «Handelsblatt»-Summit «Zukunft IT» (bis 15.10.)

DIENSTAG, DEN 14. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

07:00 FRA: Fraport, Verkehrszahlen 9/25

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

13:00 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen

15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 9/25

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 9/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 8/25

11:00 DEU: ZEW-Index 10/25

USA: Berufungsentscheidung zu Trump-Zöllen: Frist, um das Urteil anzufechten läuft aus

SONSTIGE TERMINE

09:00 AUS: Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten (bis 15.10.)

10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» von Weltenergierat - Deutschland und Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x)

14:30 DEU: Eröffnung einer Wasserstoff-Produktionsanlage mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

19:00 DEU: Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften «Acatech» mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Rafael Laguna de la Vera

MITTWOCH, DEN 15. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

07:00 NED: ASML, Q3-Umsatz

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

DEU: Gerresheimer, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25

03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25

06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25

14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25

20:00 USA: Fed Beige Book

USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.)

SONSTIGE TERMINE

09:00 AUS: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage

10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.)

