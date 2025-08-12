DAX23.924 +0,3%ESt505.263 +0,3%Top 10 Crypto15,40 -1,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.103 -0,5%Euro1,1671 +0,1%Öl67,35 +0,6%Gold3.378 +0,3%
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. August 2025

07.08.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 20. August 2025

DONNERSTAG, DEN 7. August

TERMINE UNTERNEHMEN

06:25 JPN: Toyota Motor, Q1-Zahlen

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen

06:45 DEU: Basler, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (11.00 h Pk, 14.30 h Analystencall)

07:00 DEU: Aareal Bank Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystencall)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Merck, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen (14.30 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Baywa, Q2-Zahlen

07:30 DEU: SGL Carbon, Q2-Zahlen (detailliert) (14.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: GFT, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen (9.30 h Call)

07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen (detailliert) (11.00 h Pk)

07:30 DEU: Rheinmetall, Q2-Zahlen (14.00 h Call)

07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen (9.00 h Analystencall, 10.30 h Pk)

07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen (14.00 h Presse- und Analystencall)

07:30 DEU: Gea Group, Halbjahreszahlen (detailliert) (9.00 h Pressecall)

07:30 DEU: Sandoz, Halbjahreszahlen

07:30 JPN: Sony, Q1-Zahlen

07:50 DEU: 1&1, Q2-Zahlen

07:50 DEU: Suss Mircotec, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Deliveroo plc, Halbjahreszahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen

08:30 JPN: Softbank, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Ionos, Q2-Zahlen (9.00 h Call)

10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q2-Zahlen

12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen

13:00 USA: Altice USA, Q2-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: R. Stahl, Halbjahreszahlen (10.00 h Halbjahres-Pk)

USA: Pinterest, Q2-Zahlen

USA: Hyatt, Q2-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/25 (vorläufig)

08:00 NOR: Industrieproduktion 6/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 6/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 6/25

08:00 NOR: Industrieproduktion 6/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 6/25

08:45 FRA: Leistungsbilanz 6/25

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 7/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 7/25

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 7/25

12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/25

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 6/25 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 6/25

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Online-Pk Bundesverband Windenergie Offshore zu erfolgloser Ausschreibung von Windflächen in der Nordsee

09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Klage u.a. gegen Online-Durchsuchung mittels «Staatstrojaner»

DEU: Greix-Kaufpreisindex für das 2. Quartal 2025, Kiel

Kaufpreisentwicklung für Wohnimmobilien in Deutschland auf Basis tatsächlicher, notariell beglaubigter Verkaufspreise

USA/EUR: US-Zölle gegen Importe aus der EU und anderen Ländern treten in Kraft

FREITAG, DEN 8. August

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knaus-Tabbert, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Halbjahreszahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall)

07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen

07:40 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Thyssenkrupp, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: Handelsbilanz 6/25

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/25

07:00 FIN: Industrieproduktion 6/25

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/25

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 7/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/25

09:00 AUT: Industrieproduktion 6/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 6/25

MONTAG, DEN 11. August

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Salzgitter, Halbjahreszahlen (detailliert) (11.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen

07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert)

USA: GoPro, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/25

08:00 ROU: Handelsbilanz 6/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Halbjahres-PK, Berlin

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 12. August

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (11.00h Call) (detailliert)

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (11.00 h Presse- und Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen

17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 7/25)

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/25

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 6/25

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 7/25

20:00 USA: Federal Budget Balance 7/25

SONSTIGE TERMINE

CHN/USA: Heute endet die 90-tägige Zollpause zwischen USA und China, wenn sich beide Seiten vorher nicht endgültig einigen, Peking/Washington

MITTWOCH, DEN 13. August

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: Formycon, Halbjahreszahlen (15.00 h Call)

06:50 LUX: Grand City Properties, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/24

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 h Pk)

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 h Analystencall, 10.00 h Pk)

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen (14.00 h Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen (11.00 h Analystencall)

07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (11.00 h Call)

07:45 DNK: Vestas, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen

15:00 DEU: Patrizia, Analystencall

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/25

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 POL: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

14:00 POL: Leistungsbilanz 6/25

14:00 POL: Handelsbilanz 6/25

18:00 RUS: BIP Q2/25 (vorab)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 7/25

DONNERSTAG, DEN 14. August

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystenkonferenz)

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q2-Zahlen (16.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen (11.00 h Presse- und Analystencall)

07:30 DEU: Aumann, Halbjahreszahlen (14.00 h Call)

07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (10.30 h Pk)

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Adesso, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: HHLA, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen (15.00 h Call)

07:45 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen

07:50 DEU: MBB SE, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen (10.00 h Call)

08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q2-Zahlen

08:55 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen

10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Birkenstock, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

USA: Sandisk, Jahreszahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 7/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

08:00 ROU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 ROU: Industrieproduktion 6/25

08:00 GBR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 6/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 6/25

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 7/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 6/25

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/25 (vorab)

14:30 USA: Erzeugerpreise 7/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/25 (vorab)

FREITAG, DEN 15. August

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Einzelhandelsumsatz 7/25

CHN: Industrieproduktion 7/25

01:50 JPN: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

06:30 JPN: Industrieproduktion 6/25 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/25

08:00 DEU: Großhandelspreise 7/25

09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25

12:00 IRL: Handelsbilanz 7/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/25

14:30 USA: Empire State MfG Bericht 8/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/25

15:15 USA: Industrieproduktion 7/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/25

16:00 USA: Lagerbestände 6/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (vorab)

HINWEIS

ITA: Feiertag, Börse geschlossen

MONTAG, DEN 18. August

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 BGR: Verbraucherpreise 7/25

10:00 ESP: Handelsbilanz 6/25

11:00 BGR: Leistungsbilanz 6/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 6/25

14:00 POL: Verbraucherpreise 7/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25

DIENSTAG, DEN 19. August

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Stratec, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen

DEU: Verve Group, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/25

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/25 (vorläufig)

MITTWOCH, DEN 20. August

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

14:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung

USA: Target, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/25

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 7/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/25

08:00 DNK: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.7.25

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi