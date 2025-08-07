DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,9%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.207 -0,4%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,38 -0,1%Gold3.397 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- US-Börsen uneins -- D-Wave Quantum mit mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Pinterest-Aktie auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen klar Pinterest-Aktie auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen klar
thyssenkrupp-Aktie im Fokus: Aktionäre stimmen über TKMS-Abspaltung ab thyssenkrupp-Aktie im Fokus: Aktionäre stimmen über TKMS-Abspaltung ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 21. August 2025

08.08.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 21. August 2025

^

Wer­bung

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 8. August

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knaus-Tabbert, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Munich Re, Halbjahreszahlen (detailliert) (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall)

07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen

Wer­bung

07:40 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall)

09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystencall)

10:00 DEU: Thyssenkrupp, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: Handelsbilanz 6/25

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/25

Wer­bung

07:00 FIN: Industrieproduktion 6/25

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/25

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 7/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/25

09:00 AUT: Industrieproduktion 6/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 6/25

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 11. August

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Salzgitter, Halbjahreszahlen (detailliert) (11.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen

07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert)

USA: GoPro, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/25

08:00 ROU: Handelsbilanz 6/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Halbjahres-PK, Berlin

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 12. August

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (11.00h Call) (detailliert)

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (11.00 h Presse- und Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen

17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 7/25)

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/25

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 6/25

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 7/25

20:00 USA: Federal Budget Balance 7/25

SONSTIGE TERMINE

CHN/USA: Heute endet die 90-tägige Zollpause zwischen USA und China, wenn sich beide Seiten vorher nicht endgültig einigen, Peking/Washington

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 13. August

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: Formycon, Halbjahreszahlen (15.00 h Call)

06:50 LUX: Grand City Properties, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/24

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 h Pk)

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 h Analystencall, 10.00 h Pk)

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen (14.00 h Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen (11.00 h Analystencall)

07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (11.00 h Call)

07:45 DNK: Vestas, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen

15:00 DEU: Patrizia, Analystencall

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/25

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 POL: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

14:00 POL: Leistungsbilanz 6/25

14:00 POL: Handelsbilanz 6/25

18:00 RUS: BIP Q2/25 (vorab)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 7/25

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 14. August

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystenkonferenz)

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q2-Zahlen (16.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen (11.00 h Presse- und Analystencall)

07:30 DEU: Aumann, Halbjahreszahlen (14.00 h Call)

07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (10.30 h Pk)

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Adesso, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: HHLA, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen (15.00 h Call)

07:45 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen

07:50 DEU: MBB SE, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen (10.00 h Call)

08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q2-Zahlen

08:55 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen

10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Birkenstock, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

USA: Sandisk, Jahreszahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 7/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

08:00 ROU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 ROU: Industrieproduktion 6/25

08:00 GBR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 6/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 6/25

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 7/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 6/25

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/25 (vorab)

14:30 USA: Erzeugerpreise 7/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/25 (vorab)

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 15. August

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Einzelhandelsumsatz 7/25

CHN: Industrieproduktion 7/25

01:50 JPN: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

06:30 JPN: Industrieproduktion 6/25 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/25

08:00 DEU: Großhandelspreise 7/25

09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25

12:00 IRL: Handelsbilanz 7/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/25

14:30 USA: Empire State MfG Bericht 8/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/25

15:15 USA: Industrieproduktion 7/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/25

16:00 USA: Lagerbestände 6/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (vorab)

HINWEIS

ITA: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 18. August

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 BGR: Verbraucherpreise 7/25

10:00 ESP: Handelsbilanz 6/25

11:00 BGR: Leistungsbilanz 6/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 6/25

14:00 POL: Verbraucherpreise 7/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 19. August

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Stratec, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen

DEU: Verve Group, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/25

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/25 (vorläufig)

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 20. August

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

14:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung

USA: Target, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/25

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 7/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/25

08:00 DNK: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.7.25

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 21. August

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/25

08:00 NOR: BIP Q2/25

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (endgültig)

08:00 CHE: Im- und Exporte 7/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Industrieproduktion 7/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 7/25

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Bauproduktion 6/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Frühindikator 7/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuer 7/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

CHN: Mögliches Ende der Untersuchung Chinas gegen EU-Milchprodukte, Peking

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi