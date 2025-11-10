WOCHENVORSCHAU: Termine bis 24. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 24. November 2025

DIENSTAG, DEN 11. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, 9Monatszahlen (14.00 Uhr Bilanz-Pk, 14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz)

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen

07:30 JPN: Sony, Q2-Zahlen

07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht

08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen

09:00 NOR: Telenor, Capital Markets Day

09:00 DEU: KSB, Q3-Zahlen

13:00 NLD: Adyen, Investor Day

13:00 SWE: SKF, Capital Markets Day

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 10/25

19:00 USA: AMD, 2025 Financial Analyst Day

22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Biontech, Research and Development Day

DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day

GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/25

00:50 JPN: Handelsbilanz 9/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Inlandstourismus 9/25

10:00 DEU: Verkündungstermin zur Gema-Klage gegen OpenAI um mögliche Urheberrechtsverletzungen, München

16:30 DEU: Pk Google zum «Investitionsplan für Deutschland» mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Berlin

17:00 DEU: Wirtschaftspolitischer Abend des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), Düsseldorf

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

++21:30 Germanwatch präsentiert Klima-Risiko-Index

CDN: Treffen der G7-Außenminister in Kanada (bis 12.11.25)

MITTWOCH, DEN 12. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)

07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knaus Tabbert, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen

07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen (8.00 Uhr Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)

07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, 9Monatszahlen (11.00 Uhr Call)

07:30 DEU: Elringklinger, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Call)

07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen

07:40 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen

14:00 USA: Moderna, außerordentliche Hauptversammlung

15:30 USA: Chevron, Investor Day

18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

IRL: Flutter Entertainment, Q3-Zahlen

ITA: De Longhi, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Geldmenge M2 10/25

00:50 JPN: Geldmenge M3 10/25

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (vorab)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

08:00 DEU: Großhandelspreise 10/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 9/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover

DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin

09:30 DEU: Bundesfinanzhof verhandelt drei Klagen gegen die Grundsteuerreform, München

11:00 DEU: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M.

14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung CDU mit Bundeskanzler Friedrich Merz «Social Media: Chance oder Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?», Berlin

14:30 DEU: «Wirtschaftsweise» stellen Jahresgutachten vor, Berlin

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

++ 19.00 Uhr Pressekonferenz

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

DONNERSTAG, DEN 13. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 DEU: Formycon, Q3-Zahlen

06:45 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Strabag, Q3-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen Und Kapitalmarkttag, (8.30 Uhr Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/25

07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Pressekonferenz)

07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 DEU: GFT, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 h Pressekonferenz)

07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Aegon, Q3-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Pressekonferenz)

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Pressekonferenz)

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update

07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen

07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen

07:35 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen

07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Aviva, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Q3-Zahlen

08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 Trading Update

09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz)

10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen

12:30 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen

ESP: ACS, Q3-Zahlen

LUX: Eurofins Scientific, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/25

08:00 GBR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q3/25 (vorläufig)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/25 (vorläufig)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (vorläufig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 9/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

08:00 ROU: Industrieproduktion 9/25

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/25

10:00 POL: BiP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht

11:00 EUR: Industrieproduktion 9/25

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25

14:00 POL: Handelsbilanz 9/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/25

14:30 USA: Realeinkommen 10/25

18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026, Berlin

In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Fraktionen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht. Es wird eine Sitzung bis spät in die Nacht erwartet.

09:00 DEU: BGH entscheidet u?ber Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren

10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2026, Frankfurt/M.

DEU: Deutscher Handelskongress mit Bundeskanzler Merz, Berlin

+ 9.20 Uhr: Rede Bundeswirtschaftsministerin Reiche

+ 9.40 Uhr: Rede Digitalminister Wildberger

+ 14.10 Uhr: Rede Bundeskanzler Merz

09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren, Karlsruhe

11:00 DEU: EZB-Forum zur Bankenaufsicht mit einer Eröffnungsrede der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, Frankfurt

12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Frankfurt/M.

DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

BEL: Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

FREITAG, DEN 14. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.30 Uhr Bilanz-Pk)

07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Pressekonferenz, 14.45 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)

07:30 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novo Nordisk, außerordentliche Hauptversammlung

FRA: Vallourec, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/25

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/25

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/25

08:00 DEU: Insolvenzen 8/25 und Schnellindikator 10/25

08:00 DEU: Gewerbeanzeigen Januar bis September 2025

08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 9/25

11:00 EUR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 9/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25

16:00 USA: Lagerbestände 9/25

17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/25

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Energieverbrauch in der Industrie Jahr 2024

10:00 DEU: Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht «SchuldnerAtlas Deutschland 2025» (online)

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

MONTAG, DEN 17. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Siemens Healthineers, Capital Markets Day

11:30 DEU: Suss Microtec, Capital Markets Day

DEU: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

05:30 JPN: Industrieproduktion 9/25 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/25

08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

12:00 IRL: Handelsbilanz 9/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

14:00 POL: Verbraucherpreise 10/25

14:30 USA: Empire State Index 11/25

15:15 USA: Industrieproduktion 10/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/25

ONSTIGE TERMINE

DEU: Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt» mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

+ 10.45 Rede und Interview Merz

09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der «Euro Finance Week» (17.-21.11.) u.a. mit EZB-Vize-Präsident Luis de Guindos, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, Helaba-Chef Thomas Groß, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und ING-Deutschland-Chef Lars Stoy. Die Schlussworte der Eröffnungskonferenz spricht Bundeskanzler Friedrich Merz. Frankfurt/Main

11:00 DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

13:00 DEU: Pk European Payments Initiative (EPI) zu einem Jahr Zahldienst Wero, Frankfurt/M.

ARE: Dubai Airshow, Dubai

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

TUR: Herbsttagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Istanbul

DIENSTAG, DEN 18. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day

08:00 USA: Medtronic, Q2-Zahlen

08:30 DEU: Bertelsmann, 9Monatszahlen

09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day

10:00 DEU: Rational, Capital Markets Day

10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day

12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen

14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day

14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung

16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Biontech, Research and Development Day

DEU: Verve Group, Q3-Zahlen

DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day

DEU: KWS Saat, Capital Markets Day

FRA: Credit Agricole, Investor Day und Mittelfristziele

BEL: Argenx, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25

08:00 DEU: Baugenehmigungen 9/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25

15:15 USA: Industrieproduktion 10/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/25

16:00 USA: NAHB-Index 11/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 FRA: Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer (AHK) informiert über Handel und Investitionen zwischen beiden Ländern, Paris

11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M.

Im «Supervisory Review and Evaluation Process» (SREP) überprüft die Aufsicht regelmäßig unter anderem die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Angemessenheit des Risikomanagements von Banken. Im Ergebnis legen die Aufseher individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen.

DEU: Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität, Berlin

Der Gipfel findet auf Einladung des deutschen und französischen Digitalministeriums statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin

+0905 Rede Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD)

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

MITTWOCH, DEN 19. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: Sto, Q3-Umsatz

14:00 FIN: Nokia, Capital Markets Day

19:00 USA: News Corp, Hauptversammlung

19:30 CHE: Novartis (Meet Novartis Management 2025)

22:30 USA: NVIDIA Corporation, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 19/25

00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 9/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25

08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/25

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn

DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin

+12.45 Interview Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)

14:00 DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten, Brüssel

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

DONNERSTAG, DEN 20. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day

10:30 FRA: Valeo, Investor Day

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen

13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen

22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Renk, Capital Markets Day

USA: Moderna, Capital Markets Day

USA: Intuit, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25

16:00 USA: Frühindikator 10/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz

Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf

DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M.

U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego

DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

FREITAG, DEN 21. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

--

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/25

00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/25

01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 11/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M.

U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel

BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel

BRA: Geplanter Abschluss der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

ZAF: Vor dem zweitägigen G20-Gipfels mit den Themen: Ukraine-Krieg, Lage im Nahen Osten angesichts des Gaza-Kriegs, US-Zollpolitik, Johannesburg

Für US-Präsident Donald Trump reist Vize-Präsident J.D. Vance an. Der russische Präsident Wladimir Putin wird vom stellvertretenden Leiter seiner Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, vertreten.

MONTAG, DEN 24. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung

11:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

07:30 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen

USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen

USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Erzeugerpreise 10/25

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/25

10:00 POL: Industrieprodukten 10/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 10/25

14:30 USA: CFNA-Index 10/25

15:00 BEL: Geschäftsklima 11/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: 4. Digitalministerkonferenz (DMK) u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und der DMK-Vorsitzenden Dörte Schall, Berlin

AGO: EU-Afrika-Gipfel, Luanda

Die EU wird bei dem Gipfel u.a. von EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen repräsentiert werden.

BEL: Treffen der EU-Minister für Handel, Brüssel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.