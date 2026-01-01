DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,78 +1,0%Nas23.538 ±0,0%Bitcoin81.608 -0,9%Euro1,1597 -0,1%Öl64,51 +1,0%Gold4.583 -0,7%
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 30. Januar 2026

16.01.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 30. Januar 2026

^

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 19. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Douglas, Trading Statement

09:30 CHE: Coca-Cola HBC, außerordentliche Hauptversammlung, Steinhausen

22:30 GBR: BHP, Q2-Produktionsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/25

03:00 CHN: BIP Q4/25

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/25

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/25

03:00 CHN: Sachinvestitionen ex Landwirtschaft bis 12/25

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/25

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/25 (endgültig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pressefrühstück Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zur bundespolitischen Bedeutung der deutschen Seehäfen, Berlin

11:00 DEU: Economic Dialogue u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und dem französischen Finanz- und Wirtschaftsminister Roland Lescure

11:00 DEU: Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken VDW zu Chancen und Risiken der Branche

DEU: Auftakt Tarifverhandlungen Verdi/Lufthansa für Bodenpersonal

DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa

LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Infrastruktur des Transportwesens in der EU mit Fokus auf Megaprojekte

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

CHE: Eröffnung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 20. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: DocMorris, Q4-Umsatz

10:30 DEU: Schott, Jahreszahlen

11:00 DEU: Volkswagen Group, German Corporate Conference mit Veröffentlichung der Jahreszahlen, Frankfurt

12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen

12:30 USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen

15:00 USA: 3M, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz

22:01 USA: Netflix, Q4-Zahlen

22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/25

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25

08:30 CHE: Erzeugerpreise 12/25

08:30 CHE: Importpreise 12/25

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

+ 10.50 Rede EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

+ 11.30 Rede He Lifeng, Vizepremierminister Chinas

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 21. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz

12:45 USA: Halliburton, Q4-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

13:00 USA: Travelers, Q4-Zahlen

16:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Atos, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/25

08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/25

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/25 (vorläufig)

16:00 USA: Frühindikator 12/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/25

SONSTIGE TERMINE

CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 22. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DNK: Tryg, Jahreszahlen

08:00 GBR: Associated British Foods (ABF), Trading Update

08:00 SWE: Investor, Jahreszahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q4-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen

17:00 USA: Intuit, Hauptversammlung

22:00 USA: Alcoa, Q4-Zahlen

22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen

22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 POL: Industrieproduktion 12/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 12/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (vorab)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pressegespräch BNP Paribas Real Estate zu Marktdaten Gewerbeimmobilien Frankfurt Jahr 2025, Frankfurt/M.

CHE/USA: US-Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird wirksam, Genf/Washington

CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 23. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/26

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/25

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/26

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

14:00 RUS: Handelsbilanz 11/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Jahresauftakt-Pk Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und Wiedereröffnungsfeier von Schloss Waldthausen, Budenheim

CHE: Abschluss der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 26. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen

22:30 USA: Nucor, Q4-Zahlen

USA: Steel Dynamics, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 11/25 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 12/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/25

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (vorläufig)

15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten, Hamburg

10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie, Frankfurt/M.

14:00 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 27. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/25

08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen

09:00 GBR: Reckitt Benckiser, außerordentliche Hauptversammlung

12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen

12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen

12:00 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen

12:55 USA: RTX (vormals Raytheon), Q4-Zahlen

13:00 DEU: Invesco, Q4-Zahlen

13:00 USA: Visa, Hauptversammlung

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

13:45 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen

17:30 USA: Visa, Hauptversammlung

22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen

USA: Paccar, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26

02:45 CHN: Rating China PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26

07:00 CHN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 (endgültig)

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/26

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/26

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: «Handelsblatt»-Energiegipfel u.a. mit Wirtschaftsministerin Reiche, Berlin

+9.40 Uhr Keynote Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche

+ 10:05 Uhr: Energieversorgung im Wandel, u.a. mit RWE-Chef Markus Krebber und Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur

11:00 DEU: Online-Pk der Stiftung Offshore Windenergie «Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2025», Hamburg

11:00 DEU: Online-Pk Bilanz nach 15 Jahren erster deutscher Offshore-Windpark Alpha Ventus, Bremerhaven

15:00 DEU: Neujahrsgipfel des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Report der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) 2026, Berlin

u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)

-------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 28. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen

07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen

07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen

10:30 GBR: Imperial Brands, Hauptversammlung

12:30 USA: GE Vernova, Q4-Zahlen

12:00 USA: Danaher, Q4-Zahlen

13:00 USA: AT&T, Q4-Zahlen

22:00 USA: IBM, Q4-Zahlen

22:00 USA: Lam Research, Q2-Zahlen

22:00 USA: Microsoft, Q2-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Capital Markets Day

USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen

USA: General Dynamics, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 1/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 1/26

10:00 ITA: Economic Sentiment 1/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 1/26

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/25

16:00 USA: Baugenehmigungen 11/25 (endgültig)

20:00 USA: Fed-Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Energiegipfel, Berlin

14.30 Uhr Rede Bundesumweltminister Carsten Schneider

10:00 DEU: Pk Finanzaufsicht Bafin: «Risiken im Fokus 2026», Frankfurt/M.

12:00 DEU: Bundesgerichtshof urteilt zur Frage, ob eine gewinnbringende Untervermietung einer Wohnung zulässig ist, Karlsruhe

15:00 DEU: Lufthansa-Tochter Discover stellt neue Kabinenausstattung (ab 2027) für die Langstrecken-Flugzeuge vor - hybrid mit CEO Ulrich Lindner, Frankfurt

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 29. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 DEU: SAP, Jahreszahlen

06:00 CHE: Bucher, Q4-Umsatz

06:30 SWE: Nordea Bank, Jahreszahlen

06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen

06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen

07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen

07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen

07:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen

07:00 CHE: Glencore, Q4-Umsatz

07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen

07:00 LUX: Eurofins Scientific, Jahreszahlen

07:00 NLD: ING Groep, Jahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz

08:00 GBR: 3i Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen

08:00 SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen

12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen

12:30 USA: Valero Energy, Q4-Zahlen

12:30 USA: International Paper, Q4-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen

13:00 USA: Sherwin-Williams, Q4-Zahlen

13:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q4-Zahlen

13:00 USA: Comcast, Q4-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen

22:00 USA: ResMed, Q2-Zahlen

22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q4-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 HUN: Handelsbilanz 12/25

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz - Umfrage 1/26

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/25

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: Geldmenge M3, 12/25

11:00 BEL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 11/25

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)

11:30 BEL. Verbraucherpreise 1/26

14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/25 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 11/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (endgültig)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Konferenz der Versicherungsaufsicht EIOPA, Frankfurt/M.

10:30 BEL: Jahrespressekonferenz der Europäischen Investitionsbank, Brüssel

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026, Brüssel

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Strategie für Asly- und Migrationspolitik vor, Brüssel

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 30. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FIN: Elisa, Jahreszahlen

07:00 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen

07:30 SWE: SKF, Jahreszahlen

07:30 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

07:30 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen

07:30 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

09:00 ESP: CaixaBank, Jahreszahlen

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum

11:00 DEU: Bosch, vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2025

12:30 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

12:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/25

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/25

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/25 (vorab)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/25

07:30 FRA: Konsumausgaben 12/25

07:30 FRA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 1/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 12/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 12/25

09:00 CHE: KOF Frühindikator 1/26

08:30 HUN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/25

09:00 CZS: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUS: Erzeugerpreise 12/25

09:00 AUS: BIP Q4/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:00 ESP: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 NLD: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 1/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 1/26

10:00 ITA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/25

11:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/25

11:00 EUR: BIP Q4/25 (vorab)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/25

12:00 IRL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 12/25

14:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/25

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 1/26

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Humboldt-Rede zu Europa mit dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes, Koen Lenaerts, zu «Citizenship in Motion: Striking the balance between Union and Nation», Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi