Aktienkurs im Fokus

Wolfspeed Aktie News: Wolfspeed verteuert sich am Abend kräftig

30.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Wolfspeed gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Wolfspeed-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 34,3 Prozent im Plus bei 29,67 USD.

Das Papier von Wolfspeed legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 34,3 Prozent auf 29,67 USD. Bei 34,25 USD markierte die Wolfspeed-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 29,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 4.303.735 Wolfspeed-Aktien.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Wolfspeed 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Wolfspeed am 25.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Wolfspeed 197,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 200,70 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Wolfspeed am 04.11.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Wolfspeed 2026 einen Verlust in Höhe von -2,243 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

