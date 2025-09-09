DAX23.880 +0,6%ESt505.528 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.151 -0,4%Nas22.536 -0,2%Bitcoin96.393 -1,1%Euro1,1727 ±-0,0%Öl67,07 -0,9%Gold3.837 +0,1%
Aktie im Blick

Wolfspeed Aktie News: Wolfspeed am Dienstagnachmittag im Bullenmodus

30.09.25 16:10 Uhr
Wolfspeed Aktie News: Wolfspeed am Dienstagnachmittag im Bullenmodus

Die Aktie von Wolfspeed gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Wolfspeed nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 34,7 Prozent auf 29,77 USD.

Das Papier von Wolfspeed legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 34,7 Prozent auf 29,77 USD. Bei 30,75 USD markierte die Wolfspeed-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 29,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 993.070 Wolfspeed-Aktien umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Wolfspeed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wolfspeed 0,000 USD aus.

Am 25.08.2025 legte Wolfspeed die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -4,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,39 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,84 Prozent auf 197,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Wolfspeed 200,70 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Wolfspeed am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Wolfspeed 2026 einen Verlust in Höhe von -2,243 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

