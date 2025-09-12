WW International Aktie News: WW International zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von WW International gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von WW International zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 29,91 USD.

Das Papier von WW International legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 29,91 USD. Im Tageshoch stieg die WW International-Aktie bis auf 29,97 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 29,97 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 14.172 WW International-Aktien den Besitzer.

Nachdem WW International seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 11.08.2025 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 119,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 202,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

WW International dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je WW International-Aktie in Höhe von 10,23 USD im Jahr 2025 aus.

