WW International Aktie News: WW International am Abend mit Kurseinbußen

So bewegt sich WW International

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von WW International. Das Papier von WW International befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 27,36 USD ab.

Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:02 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 27,36 USD. Die WW International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,07 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,01 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.764 WW International-Aktien.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte WW International am 11.08.2025 vor. Das EPS lag bei 119,19 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 202,07 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 189,16 Mio. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte WW International am 30.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass WW International im Jahr 2025 10,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

