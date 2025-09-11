GNW-News: Queen Latifah als Markenbotschafterin benannt: WeightWatchers startet erstes ganzheitliches Menopause-Programm

Werte in diesem Artikel

^NEW YORK, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- WW International, Inc. (NASDAQ: WW)

(?WeightWatchers" oder das?Unternehmen"), der weltweit führende,

wissenschaftlich fundierte Experte für Gewichtsmanagement, gab heute die

Einführung von WeightWatchers für die Menopause in Deutschland bekannt - ein

bahnbrechendes Programm, das neue Maßstäbe in der Frauengesundheit setzt und

Frauen in allen Phasen der Wechseljahre unterstützt, von der Perimenopause bis

zur Postmenopause. Zum Start des Programms geht WeightWatchers eine

Partnerschaft mit der Grammy- und Emmy-preisgekrönten sowie Oscar-nominierten

Schauspielerin, Produzentin, Unternehmerin und Gesundheitsfürsprecherin Queen

Latifah ein, die als erste offizielle Botschafterin fungiert.

?Die Wechseljahre sind für mich eine neue Reise - eine, die verändert hat, wie

ich meinen Körper wahrnehme und pflege", sagte Queen Latifah.?Sie haben mir

gezeigt, wie wichtig es ist, dass Frauen Unterstützung für diese entscheidende

Lebensphase erhalten. Deshalb bin ich stolz, Botschafterin des neuen

WeightWatchers Programms zu sein. Seit Jahrzehnten hilft WeightWatchers Frauen,

gesünder und selbstbewusster zu leben - und jetzt ebnen sie erneut den Weg mit

einem Angebot, das speziell für die Wechseljahre entwickelt wurde."

Queen Latifah setzt sich leidenschaftlich für Frauengesundheit ein und kennt die

Realität der Wechseljahre aus eigener Erfahrung. Mit Offenheit, Empathie und

Authentizität macht sie auf eine Lebensphase aufmerksam, die viel zu lange zu

wenig Beachtung fand und in der es an verständlicher Aufklärung und umfassender

Unterstützung fehlte.

WeightWatchers für die Menopause vereint die Stärken der Marke - verlässliche

medizinische Versorgung (nur in den USA erhältlich), wissenschaftlich fundierte

Ernährungspläne sowie eine unterstützende Community von Frauen - zu einem

ganzheitlichen, leicht zugänglichen Programm für diese Lebensphase. Das Programm

wurde von führenden Ärzten, Menopause-Experten sowie Spezialisten für Fitness

und Ernährung entwickelt und ist gezielt auf die besonderen gesundheitlichen und

ernährungsbezogenen Bedürfnisse von Frauen in den Wechseljahren ausgerichtet. Es

umfasst individuelle Beratung durch auf diese Lebensphase geschulte Fachkräfte,

Zugang zu wissenschaftlich fundierten Behandlungen (derzeit nur in den USA

erhältlich), eine maßgeschneiderte Version des Points® Programms, Fitnesspläne

für Kraft und Stabilität sowie Workshops mit Coaches, die die Wechseljahre aus

erster Hand verstehen. So erhalten Frauen alles, was sie brauchen, um sich

informiert, gestärkt und unterstützt zu fühlen.

?Seit mehr als sechs Jahrzehnten entwickelt sich WeightWatchers mit der

Wissenschaft weiter, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Mitglieder

gerecht zu werden", erklärte Tara Comonte, CEO von WeightWatchers.?Mit diesem

ersten Menopause-Programm seiner Art bieten wir eine wirklich umfassende

Unterstützung in einem einzigen Plan - mit spezialisierter wissenschaftlicher

Expertise, bewährten Ernährungs- und Lifestyle-Tools und einer unterstützenden

Community. Das Programm setzt einen neuen Standard in der Branche und in der

Frauengesundheit und hilft Millionen Frauen, sich gesünder, stärker und

selbstbewusster zu fühlen - während der Wechseljahre und darüber hinaus."

WeightWatchers blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte nachweisbarer Ergebnisse

zurück - und dieses neu eingeführte Programm bildet keine Ausnahme. Studien

zeigen, dass Frauen in den Wechseljahren, die den WeightWatchers

Ernährungsrichtlinien folgen, fast viermal mehr abnehmen als Frauen, die es

alleine versuchen. Für Mitglieder in den USA bietet WeightWatchers Clinic zudem

erweiterte medizinische Unterstützung durch speziell geschulte Fachkräfte für

die Wechseljahre. Diese Mitglieder erhalten umfassende Beratungen, individuelle

Behandlungspläne und - falls sinnvoll - verschreibungspflichtige Optionen wie

Hormontherapie (HRT), GLP-1 oder andere wissenschaftlich fundierte Therapien,

die alle von lizenzierten Fachkräften überwacht werden. Tatsächlich konnten

Teilnehmerinnen in den Wechseljahren mit Hilfe von WeightWatchers Clinic in den

USA innerhalb eines Jahres durchschnittlich 18,6 % ihres Körpergewichts (rund

18,2 kg) abnehmen. Aktuelle Forschungsergebnisse der Mayo Clinic zeigen zudem,

dass postmenopausale Frauen mit einer Kombination aus Hormontherapie und GLP-1

Semaglutid rund 30 % mehr Gewicht abnehmen als jene, die ausschließlich GLP-1

nutzen.

?Für viele Frauen sind die Wechseljahre eine herausfordernde Zeit - besonders

die hormonbedingte Gewichtszunahme, die sich oftmals nur schwer mit klassischen

Ansätzen zur Gewichtsreduktion bewältigen lässt", sagte Dr. Kim Boyd, Chief

Medical Officer von WeightWatchers.?Viele Frauen fühlen sich in dieser

Lebensphase allein gelassen oder nicht verstanden, da Menopause-Versorgung lange

Zeit vernachlässigt, schwer erreichbar und von Missverständnissen geprägt war.

Mit WeightWatchers für die Menopause setzen wir unsere 60-jährige Erfahrung in

der Unterstützung von Frauen ein, um ein spezialisiertes Programm und eine

vertrauensvolle Community zu schaffen. Wir sind einzigartig positioniert, um

Frauen in dieser Lebensphase die richtigen Werkzeuge und Unterstützung für

echte, nachhaltige Ergebnisse zu geben."

Durch die Kombination aus wissenschaftlich fundierter Ernährung, nachhaltiger

Lebensstiländerung, personalisierter medizinischer Betreuung (nur in den USA

erhältlich) und einer starken Community bietet WeightWatchers für die Menopause

das derzeit umfassendste Programm seiner Art. Es unterstützt Frauen dabei, sich

in allen Phasen der Wechseljahre und darüber hinaus gesünder, stärker und

selbstbewusster zu fühlen.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter:

https://menopause.weightwatchers.de/de/de/

(https://menopause.weightwatchers.de/de/de).

Das Programm wird in den kommenden Wochen auch in Frankreich und Belgien

verfügbar sein.

ÜBER WEIGHTWATCHERS

WeightWatchers ist weltweit führender, wissenschaftlich fundierter Experte in

allen Bereichen des Gewichtsmanagements, der wissenschaftliche Ansätze und

Community-Support vereint. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung bietet

WeightWatchers kommerzielle Programme an, die weltweit am umfassendsten

erforscht wurden und von US-Ärzten am meisten empfohlen werden. Der

ganzheitliche, individuelle Ansatz umfasst in den USA Behandlungen durch

Medikamente, während weltweit ein Netzwerk an Coaches und einer Community zur

Verfügung steht. Seit 1963 bietet das Unternehmen seinen Mitgliedern die

Unterstützung, die sie zum Erreichen ihrer Ziele benötigen, ganz gleich, wo sie

sich auf ihrer Reise befinden. Mitglieder können direkt oder über die Plattform

WeightWatchers for Business, die in den USA Arbeitgebern, Krankenkassen und

Kostenträger zur Verfügung stehen, auf die Programme zugreifen. In einer Welt

voller widersprüchlicher Ratschläge, verstärkter App-Nutzung und

Einheitslösungen bietet WeightWatchers einen bewährten und zugleich zugänglichen

Ansatz, der darauf ausgelegt ist, jedem Mitglied dabei zu helfen, sich in seinem

Körper wohl und gesund zu fühlen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.weightwatchers.com/de (http://www.weightwatchers.com/de).

(http://www.weightwatchers.com/de)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66e187d9-

3370-4a3a-913b-ecfa9b70bc45/de

Kontakt bei Medienanfragen

Kelsey Merkel

media@ww.com

Kontakt bei Investorenanfragen

John Mills or Anna Kate Heller

WeightWatchers@icrinc.comÂ°