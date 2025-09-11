GNW-News: Queen Latifah als Markenbotschafterin benannt: WeightWatchers startet erstes ganzheitliches Menopause-Programm
^NEW YORK, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- WW International, Inc. (NASDAQ: WW)
(?WeightWatchers" oder das?Unternehmen"), der weltweit führende,
wissenschaftlich fundierte Experte für Gewichtsmanagement, gab heute die
Einführung von WeightWatchers für die Menopause in Deutschland bekannt - ein
bahnbrechendes Programm, das neue Maßstäbe in der Frauengesundheit setzt und
Frauen in allen Phasen der Wechseljahre unterstützt, von der Perimenopause bis
zur Postmenopause. Zum Start des Programms geht WeightWatchers eine
Partnerschaft mit der Grammy- und Emmy-preisgekrönten sowie Oscar-nominierten
Schauspielerin, Produzentin, Unternehmerin und Gesundheitsfürsprecherin Queen
Latifah ein, die als erste offizielle Botschafterin fungiert.
?Die Wechseljahre sind für mich eine neue Reise - eine, die verändert hat, wie
ich meinen Körper wahrnehme und pflege", sagte Queen Latifah.?Sie haben mir
gezeigt, wie wichtig es ist, dass Frauen Unterstützung für diese entscheidende
Lebensphase erhalten. Deshalb bin ich stolz, Botschafterin des neuen
WeightWatchers Programms zu sein. Seit Jahrzehnten hilft WeightWatchers Frauen,
gesünder und selbstbewusster zu leben - und jetzt ebnen sie erneut den Weg mit
einem Angebot, das speziell für die Wechseljahre entwickelt wurde."
Queen Latifah setzt sich leidenschaftlich für Frauengesundheit ein und kennt die
Realität der Wechseljahre aus eigener Erfahrung. Mit Offenheit, Empathie und
Authentizität macht sie auf eine Lebensphase aufmerksam, die viel zu lange zu
wenig Beachtung fand und in der es an verständlicher Aufklärung und umfassender
Unterstützung fehlte.
WeightWatchers für die Menopause vereint die Stärken der Marke - verlässliche
medizinische Versorgung (nur in den USA erhältlich), wissenschaftlich fundierte
Ernährungspläne sowie eine unterstützende Community von Frauen - zu einem
ganzheitlichen, leicht zugänglichen Programm für diese Lebensphase. Das Programm
wurde von führenden Ärzten, Menopause-Experten sowie Spezialisten für Fitness
und Ernährung entwickelt und ist gezielt auf die besonderen gesundheitlichen und
ernährungsbezogenen Bedürfnisse von Frauen in den Wechseljahren ausgerichtet. Es
umfasst individuelle Beratung durch auf diese Lebensphase geschulte Fachkräfte,
Zugang zu wissenschaftlich fundierten Behandlungen (derzeit nur in den USA
erhältlich), eine maßgeschneiderte Version des Points® Programms, Fitnesspläne
für Kraft und Stabilität sowie Workshops mit Coaches, die die Wechseljahre aus
erster Hand verstehen. So erhalten Frauen alles, was sie brauchen, um sich
informiert, gestärkt und unterstützt zu fühlen.
?Seit mehr als sechs Jahrzehnten entwickelt sich WeightWatchers mit der
Wissenschaft weiter, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Mitglieder
gerecht zu werden", erklärte Tara Comonte, CEO von WeightWatchers.?Mit diesem
ersten Menopause-Programm seiner Art bieten wir eine wirklich umfassende
Unterstützung in einem einzigen Plan - mit spezialisierter wissenschaftlicher
Expertise, bewährten Ernährungs- und Lifestyle-Tools und einer unterstützenden
Community. Das Programm setzt einen neuen Standard in der Branche und in der
Frauengesundheit und hilft Millionen Frauen, sich gesünder, stärker und
selbstbewusster zu fühlen - während der Wechseljahre und darüber hinaus."
WeightWatchers blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte nachweisbarer Ergebnisse
zurück - und dieses neu eingeführte Programm bildet keine Ausnahme. Studien
zeigen, dass Frauen in den Wechseljahren, die den WeightWatchers
Ernährungsrichtlinien folgen, fast viermal mehr abnehmen als Frauen, die es
alleine versuchen. Für Mitglieder in den USA bietet WeightWatchers Clinic zudem
erweiterte medizinische Unterstützung durch speziell geschulte Fachkräfte für
die Wechseljahre. Diese Mitglieder erhalten umfassende Beratungen, individuelle
Behandlungspläne und - falls sinnvoll - verschreibungspflichtige Optionen wie
Hormontherapie (HRT), GLP-1 oder andere wissenschaftlich fundierte Therapien,
die alle von lizenzierten Fachkräften überwacht werden. Tatsächlich konnten
Teilnehmerinnen in den Wechseljahren mit Hilfe von WeightWatchers Clinic in den
USA innerhalb eines Jahres durchschnittlich 18,6 % ihres Körpergewichts (rund
18,2 kg) abnehmen. Aktuelle Forschungsergebnisse der Mayo Clinic zeigen zudem,
dass postmenopausale Frauen mit einer Kombination aus Hormontherapie und GLP-1
Semaglutid rund 30 % mehr Gewicht abnehmen als jene, die ausschließlich GLP-1
nutzen.
?Für viele Frauen sind die Wechseljahre eine herausfordernde Zeit - besonders
die hormonbedingte Gewichtszunahme, die sich oftmals nur schwer mit klassischen
Ansätzen zur Gewichtsreduktion bewältigen lässt", sagte Dr. Kim Boyd, Chief
Medical Officer von WeightWatchers.?Viele Frauen fühlen sich in dieser
Lebensphase allein gelassen oder nicht verstanden, da Menopause-Versorgung lange
Zeit vernachlässigt, schwer erreichbar und von Missverständnissen geprägt war.
Mit WeightWatchers für die Menopause setzen wir unsere 60-jährige Erfahrung in
der Unterstützung von Frauen ein, um ein spezialisiertes Programm und eine
vertrauensvolle Community zu schaffen. Wir sind einzigartig positioniert, um
Frauen in dieser Lebensphase die richtigen Werkzeuge und Unterstützung für
echte, nachhaltige Ergebnisse zu geben."
Durch die Kombination aus wissenschaftlich fundierter Ernährung, nachhaltiger
Lebensstiländerung, personalisierter medizinischer Betreuung (nur in den USA
erhältlich) und einer starken Community bietet WeightWatchers für die Menopause
das derzeit umfassendste Programm seiner Art. Es unterstützt Frauen dabei, sich
in allen Phasen der Wechseljahre und darüber hinaus gesünder, stärker und
selbstbewusster zu fühlen.
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter:
https://menopause.weightwatchers.de/de/de/
(https://menopause.weightwatchers.de/de/de).
Das Programm wird in den kommenden Wochen auch in Frankreich und Belgien
verfügbar sein.
ÜBER WEIGHTWATCHERS
WeightWatchers ist weltweit führender, wissenschaftlich fundierter Experte in
allen Bereichen des Gewichtsmanagements, der wissenschaftliche Ansätze und
Community-Support vereint. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung bietet
WeightWatchers kommerzielle Programme an, die weltweit am umfassendsten
erforscht wurden und von US-Ärzten am meisten empfohlen werden. Der
ganzheitliche, individuelle Ansatz umfasst in den USA Behandlungen durch
Medikamente, während weltweit ein Netzwerk an Coaches und einer Community zur
Verfügung steht. Seit 1963 bietet das Unternehmen seinen Mitgliedern die
Unterstützung, die sie zum Erreichen ihrer Ziele benötigen, ganz gleich, wo sie
sich auf ihrer Reise befinden. Mitglieder können direkt oder über die Plattform
WeightWatchers for Business, die in den USA Arbeitgebern, Krankenkassen und
Kostenträger zur Verfügung stehen, auf die Programme zugreifen. In einer Welt
voller widersprüchlicher Ratschläge, verstärkter App-Nutzung und
Einheitslösungen bietet WeightWatchers einen bewährten und zugleich zugänglichen
Ansatz, der darauf ausgelegt ist, jedem Mitglied dabei zu helfen, sich in seinem
Körper wohl und gesund zu fühlen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.weightwatchers.com/de (http://www.weightwatchers.com/de).
(http://www.weightwatchers.com/de)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66e187d9-
3370-4a3a-913b-ecfa9b70bc45/de
Kontakt bei Medienanfragen
Kelsey Merkel
media@ww.com
Kontakt bei Investorenanfragen
John Mills or Anna Kate Heller
WeightWatchers@icrinc.comÂ°
