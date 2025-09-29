DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -3,1%Dow46.299 ±-0,0%Nas22.598 ±0,0%Bitcoin96.632 -0,9%Euro1,1740 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
WW International Aktie News: WW International tendiert am Dienstagabend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von WW International. Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 27,10 USD abwärts.

Das Papier von WW International befand sich um 20:04 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 27,10 USD ab. Die WW International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,52 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,52 USD. Bisher wurden heute 62.381 WW International-Aktien gehandelt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 11.08.2025 äußerte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat WW International mit einem Umsatz von insgesamt 189,16 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,39 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

In der WW International-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

