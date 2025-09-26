WW International Aktie News: WW International legt am Montagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von WW International zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 27,97 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die WW International-Papiere um 15:52 Uhr 1,4 Prozent. Bei 28,01 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,01 USD. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.608 Stück gehandelt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 11.08.2025 äußerte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD im Vergleich zu 202,07 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,23 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

