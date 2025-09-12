WW International Aktie News: WW International am Abend im Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von WW International gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 28,06 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 28,06 USD. Zwischenzeitlich weitete die WW International-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,45 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 28,12 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 29.201 WW International-Aktien den Besitzer.

WW International-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 11.08.2025. In Sachen EPS wurden 119,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WW International 0,29 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,16 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,07 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Gewinn von 10,23 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben