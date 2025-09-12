DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,33 +0,5%Dow46.264 +0,7%Nas22.467 +0,4%Bitcoin93.629 +0,2%Euro1,1703 +0,3%Öl69,86 +0,3%Gold3.775 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1) Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1)
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Aktienentwicklung

WW International Aktie News: WW International am Abend im Minus

26.09.25 20:24 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Abend im Minus

Die Aktie von WW International gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 28,06 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
23,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 28,06 USD. Zwischenzeitlich weitete die WW International-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,45 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 28,12 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 29.201 WW International-Aktien den Besitzer.

WW International-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 11.08.2025. In Sachen EPS wurden 119,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WW International 0,29 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,16 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,07 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Gewinn von 10,23 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben

In eigener Sache

Übrigens: WW International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf WW International

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WW International

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu WW International Inc Registered shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung