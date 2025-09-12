WW International Aktie News: WW International gibt am Nachmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 28,10 USD.

Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:43 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 28,10 USD abwärts. Die WW International-Aktie sank bis auf 28,00 USD. Bei 28,12 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 933 WW International-Aktien.

WW International-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 äußerte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. WW International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 189,16 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von WW International veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je WW International-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,23 USD fest.

