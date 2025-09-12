WW International Aktie News: WW International gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 28,10 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:43 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 28,10 USD abwärts. Die WW International-Aktie sank bis auf 28,00 USD. Bei 28,12 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 933 WW International-Aktien.
WW International-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Am 11.08.2025 äußerte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. WW International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 189,16 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von WW International veröffentlicht werden.
Den erwarteten Gewinn je WW International-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,23 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur WW International-Aktie
WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen
WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz
Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben
Übrigens: WW International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf WW International
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WW International
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu WW International Inc Registered shs
Analysen zu WW International Inc Registered shs
Keine Analysen gefunden.