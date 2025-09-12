DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,64 +0,8%Gold3.750 +0,4%
Blick auf WW International-Kurs

WW International Aktie News: WW International gibt am Abend nach

25.09.25 20:24 Uhr
WW International Aktie News: WW International gibt am Abend nach

Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die WW International-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,96 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:03 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 27,96 USD. Das Tagestief markierte die WW International-Aktie bei 27,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,88 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 15.226 WW International-Aktien den Besitzer.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte WW International 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

WW International ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 119,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 189,16 Mio. USD – eine Minderung von 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 202,07 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von WW International wird am 30.10.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Gewinn von 10,23 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

