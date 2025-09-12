WW International Aktie News: WW International verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 27,80 USD ab.

Die WW International-Aktie musste um 15:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 27,80 USD abwärts. Im Tief verlor die WW International-Aktie bis auf 27,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,88 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.137 WW International-Aktien.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WW International am 11.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 119,19 USD gegenüber 0,29 USD im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 189,16 Mio. USD, gegenüber 202,07 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,39 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,23 USD je Aktie in den WW International-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben