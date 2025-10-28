WW International Aktie News: WW International am Dienstagabend im Bullenmodus

Aktie im Blick

Die Aktie von WW International gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,1 Prozent auf 35,30 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das WW International-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 7,1 Prozent auf 35,30 USD. Der Kurs der WW International-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,58 USD zu. Bei 33,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 95.852 WW International-Aktien gehandelt.

Die Dividendenausschüttung für WW International-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 11.08.2025 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 119,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,39 Prozent zurück. Hier wurden 189,16 Mio. USD gegenüber 202,07 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,23 USD je WW International-Aktie belaufen.

