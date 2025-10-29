WW International Aktie News: WW International am Nachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich WW International

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von WW International. Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 34,97 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von WW International zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 34,97 USD. Kurzfristig markierte die WW International-Aktie bei 37,03 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 35,80 USD. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.325 Stück gehandelt.

Experten gehen davon aus, dass WW International-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete WW International 0,000 USD aus.

WW International ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 119,19 USD gegenüber 0,29 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 202,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass WW International im Jahr 2025 10,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

