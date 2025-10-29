WW International Aktie News: WW International am Abend schwächer

Blick auf WW International-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 34,51 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die WW International-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 34,51 USD ab. Bei 33,68 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,80 USD. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 125.962 Aktien.

Zuletzt erhielten WW International-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte WW International am 11.08.2025 vor. Das EPS lag bei 119,19 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 189,16 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,07 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je WW International-Aktie in Höhe von 10,23 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben