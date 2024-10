Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Xiaomi hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Xiaomi-Aktie kam im Frankfurt-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 2,54 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:54 Uhr bei der Xiaomi-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 2,54 EUR. Bei 2,55 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 2,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,55 EUR. Zuletzt wechselten 22.608 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 2,63 EUR erreichte der Titel am 30.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,40 EUR am 06.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,90 Prozent.

Am 21.08.2024 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,16 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 95,95 Mrd. HKD im Vergleich zu 75,21 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Xiaomi am 19.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,763 CNY je Xiaomi-Aktie.

