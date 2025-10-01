Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Xiaomi-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 5,93 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:00 Uhr bei 5,93 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 5,95 EUR. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,90 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,95 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 34.329 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 24,86 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2024 bei 2,52 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 135,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 19.08.2025 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,13 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

