Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagnachmittag im Plus

02.06.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Xiaomi zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 5,83 EUR.

Um 15:48 Uhr stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 5,83 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,70 EUR. Bisher wurden heute 81.761 Xiaomi-Aktien gehandelt. Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 26,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,69 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 71,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. Am 27.05.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 118,99 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 44,85 Prozent gesteigert. Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 27.08.2025 vorlegen. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,53 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie Xiaomi-Aktie in Grün: Xiaomi mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn Xiaomi-Aktie mit deutlichen Verlusten: Anleger vermissen wichtige Infos für Launch von neuem Tesla-Konkurrent Xiaomi-Aktie gesucht: Milliardeninvestition in eigene Chips

