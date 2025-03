Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 6,20 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte um 12:02 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 6,20 EUR. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 6,14 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,19 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 229.303 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,15 EUR an. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 15,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 1,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 76,13 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi gewährte am 18.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 HKD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 100,66 Mrd. HKD gegenüber 76,54 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 18.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 24.03.2026 wird Xiaomi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,871 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

