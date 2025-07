Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Vormittag auf rotes Terrain

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 6,20 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Xiaomi-Aktie wies um 09:08 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 6,20 EUR abwärts. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,20 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 6,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 10.345 Stück.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,32 Prozent. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,69 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 27.05.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 118,99 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.08.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,57 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Hohe E-Auto-Nachfrage belastet Xiaomi-Aktie: Anleger reagieren verunsichert

Xiaomi-Aktie nach Rekordhoch: Produktionsprobleme bei E-Autos gefährden Rally

Xiaomi-Aktie im Fokus: Tesla-Herausforderer Xiaomi fordert jetzt auch Meta mit smarter AI-Brille heraus