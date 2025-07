Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 6,29 EUR ab.

Um 15:38 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,6 Prozent auf 6,29 EUR ab. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,22 EUR nach. Bei 6,29 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 32.814 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 272,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 27.05.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,47 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,99 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Xiaomi-Bilanz für Q2 2025 wird am 27.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,58 CNY in den Büchern stehen haben wird.

