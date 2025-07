Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi steigt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,5 Prozent auf 6,08 EUR zu.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:07 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 6,08 EUR. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,04 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 39.453 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 1,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 259,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 27.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 118,99 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82,15 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2025 veröffentlicht. Xiaomi dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,58 CNY je Aktie.

