Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,3 Prozent auf 5,76 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:59 Uhr 4,3 Prozent im Minus bei 5,76 EUR. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 5,72 EUR. Bei 5,80 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.985 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. 28,39 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,69 EUR am 06.08.2024. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 240,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Am 27.05.2025 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 HKD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 118,99 Mrd. HKD im Vergleich zu 82,15 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 27.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,55 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

