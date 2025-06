Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 5,85 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:19 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 5,85 EUR. Bei 5,78 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.235 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 20,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,69 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 27.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,99 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 82,15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Xiaomi-Bilanz für Q2 2025 wird am 27.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,55 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie in Grün: Xiaomi mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn

Xiaomi-Aktie mit deutlichen Verlusten: Anleger vermissen wichtige Infos für Launch von neuem Tesla-Konkurrent

Xiaomi-Aktie gesucht: Milliardeninvestition in eigene Chips