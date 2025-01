Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 4,16 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 4,16 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie sank bis auf 4,15 EUR. Bei 4,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Frankfurt 28.107 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,63 EUR erreichte der Titel am 06.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 11,27 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 1,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 65,74 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Xiaomi ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,23 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,21 HKD je Aktie eingenommen. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 100,66 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 25.03.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,830 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



