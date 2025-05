Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 5,71 EUR.

Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 11:59 Uhr um 1,5 Prozent auf 5,71 EUR ab. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 5,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 11.613 Xiaomi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,52 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 70,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 18.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,20 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 117,88 Mrd. HKD im Vergleich zu 79,18 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Am 27.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Xiaomi-Anleger Experten zufolge am 27.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,41 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

