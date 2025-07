Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,8 Prozent auf 6,28 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 16:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 6,28 EUR. Die Xiaomi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,30 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 6,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 66.199 Stück.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Gewinne von 17,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,69 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 73,08 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Xiaomi veröffentlichte am 27.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 118,99 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 82,15 Mrd. HKD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.08.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,58 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen

Xiaomi-Aktie bricht ein: E-Auto-Boom überfordert Konzern - Auslands-Exporte verschoben

Hohe E-Auto-Nachfrage belastet Xiaomi-Aktie: Anleger reagieren verunsichert