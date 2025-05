Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verteuert sich am Mittag

Blick auf Xiaomi-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,3 Prozent auf 5,85 EUR zu.

Um 11:56 Uhr stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 5,85 EUR. Bei 5,85 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 5,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.340 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 26,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,69 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 246,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 18.03.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,39 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 117,88 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,18 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Am 27.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 27.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

