Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi büßt am Mittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 5,29 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:00 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 5,29 EUR. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,22 EUR ein. Bei 5,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Frankfurt 89.624 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 2,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 49,41 Prozent Luft nach unten.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 125,13 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 95,95 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,62 CNY im Jahr 2025 aus.

