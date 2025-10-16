DAX24.214 +0,1%Est505.626 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX etwas höher -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
D-Wave Quantum-Aktie mit Verschnaufpause: Europa Vorstoß mit neuem Millionen-Vertrag D-Wave Quantum-Aktie mit Verschnaufpause: Europa Vorstoß mit neuem Millionen-Vertrag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktienkurs im Fokus

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi büßt am Mittag ein

16.10.25 12:04 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi büßt am Mittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 5,29 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,32 EUR -0,14 EUR -2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:00 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 5,29 EUR. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,22 EUR ein. Bei 5,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Frankfurt 89.624 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 2,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 49,41 Prozent Luft nach unten.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 125,13 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 95,95 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,62 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomi

DatumMeistgelesen
Wer­bung