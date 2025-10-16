Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Xiaomi
Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 4,0 Prozent auf 5,24 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:17 Uhr um 4,0 Prozent auf 5,24 EUR nach. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,22 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,25 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 43.797 Aktien.
Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 41,18 Prozent Luft nach oben. Bei 2,68 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 95,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 19.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 HKD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie
BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer
Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten
BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum
Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com
Nachrichten zu Xiaomi
Analysen zu Xiaomi
Keine Analysen gefunden.