DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.292 ±0,0%Top 10 Crypto14,40 -3,5%Nas22.563 -0,5%Bitcoin92.513 +0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Continental übertrifft Erwartungen bei Marge und Cashflow -- Novo Nordisk, Merck, HELLA, Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: DAX dürfte am Freitag unter 24.000 Punkte sacken Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: DAX dürfte am Freitag unter 24.000 Punkte sacken
Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den letzten Handelstag der Woche Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den letzten Handelstag der Woche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

DAX-FLASH: Leitindex unter 24.000 Punkte erwartet

17.10.25 06:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.272,2 PKT 90,8 PKT 0,38%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Negative Vorgaben aus Übersee dürften den deutschen Aktienmarkt am Freitag belasten. Der Broker IG taxierte den DAX rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn auf 23.970 Punkte und damit 1,2 Prozent im Minus.

Wer­bung

Der US-Aktienmarkt war am Donnerstag nach dem hiesigen Xetra-Schluss weiter unter Druck geraten, was auch die Notierungen hierzulande nun belastet. Mit Blick auf die Wall Street verwiesen Experten auf Sorgen hinsichtlich der Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken, nachdem zwei Häuser Probleme mit Krediten bekannt gemacht hatten.

Insgesamt steht der Dax aber schon seit seinem Rekordhoch von 24.771 Punkten vor gut einer Woche tendenziell unter Druck. Vorangegangen war aber auch ein starker Lauf, auch getrieben vomBoom-Thema KI. Für Molltöne sorgte dann aber der wieder stärker aufgeflammte Handelsstreit zwischen den USA und China.

Trotz der jüngsten Kursverluste steht für den Dax - per Donnerstagsschluss - 2025 aber immer noch ein Kursplus von fast 22 Prozent zu Buche. Auch wegen dieses starken Jahresverlaufs überrascht eine gewisse Zurückhaltung der Anleger aktuell nicht./mis/zb

Mehr zum Thema DAX 40

08:03Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: DAX dürfte am Freitag unter 24.000 Punkte sacken
08:00Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den letzten Handelstag der Woche
07:31dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax unter 24.000 Punkten erwartet
07:00Fraport wächst im September, Airbus sieht MRO-Boom, Skyhub PAD mit steigenden Buchungen
06:58Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Continental übertrifft Erwartungen bei Marge und Cashflow -- Novo Nordisk, Merck, HELLA, Essilor-Luxottica im Fokus
06:49DAX-FLASH: Leitindex unter 24.000 Punkte erwartet
06:30🚀 Börsenspiel Trader: Jetzt noch mitmachen und Chance auf 2.222 €, iPhone 16 und Samsung Smart TV sichern
06:30🚀 Börsenspiel Trader: Jetzt noch mitmachen und Chance auf 2.222 €, iPhone 16 und Samsung Smart TV sichern
mehr