DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.311 +0,2%Top 10 Crypto14,57 -4,3%Nas22.689 +0,1%Bitcoin93.210 -1,9%Euro1,1676 +0,3%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie gibt nach: TKMS nach Abspaltung am 20. Oktober einen Tag im MDAX thyssenkrupp-Aktie gibt nach: TKMS nach Abspaltung am 20. Oktober einen Tag im MDAX
Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktienkurs im Fokus

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Nachmittag südwärts

16.10.25 16:08 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 5,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,26 EUR -0,20 EUR -3,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xiaomi-Aktie notierte um 16:06 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 5,30 EUR. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,22 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,25 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 102.916 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,13 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,62 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomi

DatumMeistgelesen
Wer­bung