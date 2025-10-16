Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 5,30 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte um 16:06 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 5,30 EUR. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,22 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,25 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 102.916 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,13 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,62 CNY im Jahr 2025 aus.

