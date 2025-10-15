Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Blick auf Xiaomi-Kurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 5,52 EUR zu.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 15:51 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 5,52 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 5,45 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 139.901 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,05 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 2,63 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 52,35 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 125,13 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,95 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,62 CNY im Jahr 2025 aus.

