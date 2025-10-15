Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit Abschlägen

Kurs der Xiaomi

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 5,46 EUR abwärts.

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 11:56 Uhr um 0,5 Prozent auf 5,46 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 5,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,45 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.664 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,49 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,63 EUR am 16.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 51,83 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 19.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 HKD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

