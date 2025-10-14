DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.282 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.584 -0,5%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1607 +0,3%Öl62,24 -1,8%Gold4.130 +0,5%
Kurs der Xiaomi

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Dienstagnachmittag ins Minus

14.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 5,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,45 EUR -0,02 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:07 Uhr ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 5,42 EUR. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,45 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.584 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 36,49 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 2,63 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 51,48 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 125,13 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,95 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,62 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomi

