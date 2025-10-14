DAX24.188 -0,8%Est505.528 -0,7%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,44 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1558 -0,1%Öl62,05 -2,1%Gold4.140 +0,7%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag auf rotem Terrain

14.10.25 09:22 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 5,39 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:15 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 5,39 EUR. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,39 EUR ein. Bei 5,45 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.713 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Am 16.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,63 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 30,41 Prozent gesteigert.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

