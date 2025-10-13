Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagmittag kaum bewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Xiaomi zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Xiaomi-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 5,50 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:58 Uhr bei der Xiaomi-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 5,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,51 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,31 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 5,35 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 132.622 Stück gehandelt.

Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 34,51 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2024 bei 2,63 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 52,18 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 125,13 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 95,95 Mrd. HKD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,62 CNY je Aktie belaufen.

