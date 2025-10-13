Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,8 Prozent auf 5,40 EUR.

Um 09:19 Uhr fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 5,40 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,31 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 55.042 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 37,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2024 bei 2,63 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,30 Prozent.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 HKD, nach 0,22 HKD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 125,13 Mrd. HKD im Vergleich zu 95,95 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

