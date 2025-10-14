Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagmittag mit Einbußen

So entwickelt sich Xiaomi

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 5,42 EUR.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:01 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 5,42 EUR abwärts. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 5,38 EUR. Mit einem Wert von 5,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 60.990 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,60 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,63 EUR. Dieser Wert wurde am 16.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 51,44 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 19.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,95 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

