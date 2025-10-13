DAX24.369 +0,5%Est505.560 +0,5%MSCI World4.285 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.643 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1570 -0,4%Öl63,64 +2,5%Gold4.095 +1,9%
Xiaomi im Blick

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag im Minusbereich

13.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 5,49 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,49 EUR -0,01 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:05 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,1 Prozent auf 5,49 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 5,31 EUR. Bei 5,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 169.029 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 34,71 Prozent wieder erreichen. Bei 2,63 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 108,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 19.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,95 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 24.11.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

