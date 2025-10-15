Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Xiaomi

Xiaomi im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 5,45 EUR ab.

Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:12 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 5,45 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 5,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,45 EUR. Zuletzt wechselten 8.665 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Gewinne von 35,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,63 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 19.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Xiaomi 125,13 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

