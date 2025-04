Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi steigt am Donnerstagvormittag stark

So entwickelt sich Xiaomi

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 5,3 Prozent auf 4,75 EUR.

Die Aktie notierte um 09:17 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 5,3 Prozent auf 4,75 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 4,76 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 4,70 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 25.424 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,75 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 18.03.2025. Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,20 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 117,88 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,18 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 21.05.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,34 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Aktien von Alibaba, BYD und Xiaomi letztlich tiefrot: Hongkong stoppt Warenversand in die USA

Neuer Hoffnungsträger für Apple-Aktie: Wie Alibaba bei der China-Wende helfen soll

Mag 7 mit NVIDIA und Tesla vs. Terrific 10 um Alibaba, Xiaomi, BYD & Co: Das sind die Top-Tech-Aktien aus China